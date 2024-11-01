Marruecos detiene a siete estudiantes activistas saharauis en Agadir

Siete estudiantes activistas saharauis fueron detenidos el pasado martes por las fuerzas de seguridad marroquíes en Agadir, en lo que compañeros activistas han calificado como una represalia destinada a silenciarlos. La detención se produce contra estudiantes que han estado organizando actividades de solidaridad con presos políticos saharauis y participando en el funeral de un conocido defensor de derechos humanos.