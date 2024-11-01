edición general
Marruecos detiene a siete estudiantes activistas saharauis en Agadir

Marruecos detiene a siete estudiantes activistas saharauis en Agadir

Siete estudiantes activistas saharauis fueron detenidos el pasado martes por las fuerzas de seguridad marroquíes en Agadir, en lo que compañeros activistas han calificado como una represalia destinada a silenciarlos. La detención se produce contra estudiantes que han estado organizando actividades de solidaridad con presos políticos saharauis y participando en el funeral de un conocido defensor de derechos humanos.

MoussaZy #2 MoussaZy
Todo mi apoyo a los manifestantes de marruecos. A ver si derrocan a la mierda maquinaria que lleva decadas saqueando a los marroquís.
#1 Hollywoodlandia
Saharauis.... Ir contra el gobierno de Marruecos (musulmán) y no contra los sionistas o contra las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla es fascimo.
No solo eso, se quejan de represión.
Adivinad en que país se permite que las niñas vayan con pañuelo en la cabeza, hasta niñas de dos años y en que país se quiere legalizar, exacto, España.
Y digo más, allí la multiculturalidad es evidente, marruecos no es un estado colonizado (excepto las ciudades Ceuta y Melilla), pero aquí la población marroquí es un 15%....
