Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo, jefe superior de Baleares

Es uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podían optar al puesto desde el 18 de febrero, un día después de la dimisión de González tras conocerse su denuncia por agresión sexual.

3 comentarios
tul #2 tul
Por un momento leí amedo y lo peor es que no me sorprendió :-(
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
alguna vez, especialmente en lo público, podrán los empleados elegir a su propio jefe, ya que no pueden elegir al Marlaskita de turno, que puedan elegir al jefe operativo?... pues nada... todo el poder para los partidos, ninguno para los trabajadores!
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Espero que este al menos no se folle la democracia creando otro informe inventado sobre los dineros de un ciudadano obedeciendo órdenes del ministro del interior.
Por cierto, ¿cuantos años de talego pide el fiscal para Jorge Fdez. Díaz por dar esas órdenes?
