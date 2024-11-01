Mark Zuckerberg en micrófono abierto a Trump: «Lo siento, no estaba preparado. No estaba seguro de qué cifra querías dar» [ENG]

En un momento, Trump se vuelve hacia Zuckerberg y le pregunta: «¿Cuánto dirías que vas a gastar en los próximos años?». Zuckerberg respondió que «probablemente será algo así como, no sé, al menos 600.000 millones de dólares hasta 2028 en Estados Unidos». Trump pareció aprobarlo. «Es mucho, gracias Mark, es estupendo tenerte aquí». Pero un momento captado más tarde por un micrófono abierto entre los dos, resultó revelador. Zuckerberg, volviéndose hacia Trump, se disculpa «Lo siento, no estaba preparado. No estaba seguro de qué cifra querías dar»