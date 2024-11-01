edición general
Mark Zuckerberg en micrófono abierto a Trump: «Lo siento, no estaba preparado. No estaba seguro de qué cifra querías dar» [ENG]

Mark Zuckerberg en micrófono abierto a Trump: «Lo siento, no estaba preparado. No estaba seguro de qué cifra querías dar» [ENG]

En un momento, Trump se vuelve hacia Zuckerberg y le pregunta: «¿Cuánto dirías que vas a gastar en los próximos años?». Zuckerberg respondió que «probablemente será algo así como, no sé, al menos 600.000 millones de dólares hasta 2028 en Estados Unidos». Trump pareció aprobarlo. «Es mucho, gracias Mark, es estupendo tenerte aquí». Pero un momento captado más tarde por un micrófono abierto entre los dos, resultó revelador. Zuckerberg, volviéndose hacia Trump, se disculpa «Lo siento, no estaba preparado. No estaba seguro de qué cifra querías dar»

8 comentarios
thorpedo
#1 a mí me recuerda a esta escena de Austin powers youtu.be/EJR1H5tf5wE?si=GQkd6oJphhUFZxRO
Pepy
Que asco me dan los dos
Brill
Supongo que en "La Red Social 2" veremos como Zuckerberg se convierte en la marioneta de trump.
thorpedo
#3 ahora a todos los líderes les da por hacer el ridículo. Entre el drogadicto de Musk , este que se está convirtiendo en un meme y Thiel intentado ser el malo de bond , como está el mundo
ChukNorris
¿Eso es mucho?
dark_soul
#2 si, será como unas 12 veces más de lo que vale su empresa.
ChukNorris
#4 Deja las drogas, no te hacen bien.
