Mark Zuckerberg declarará por presuntos daños de las redes sociales de Meta en menores de edad
Una joven de 20 años, identificada como KGM, denuncia en una demanda que el uso de las plataformas de Meta y Google cuando era niña favoreció pensamientos depresivos y suicidas.
tecnología
Arkhan
Ojalá una sentencia que haga su efecto real y empiecen a cargarse los algortimos.
muy bien.. que los algoritmos recomienden puros ejercicios de matemáticas y física avanzados... Si quiere un algoritmo de recomendaciones entretenidas tendrá que vencer a un jefe tipo Dark Souls en modo legendario... Cada vez.
¿Y dónde estuvieron los padres? Es increíble la irresponsabilidad de muchos.
