Mark Rutte: Trump está "claramente decepcionado" de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró el miércoles (08.04.2026) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "claramente decepcionado" con la alianzs en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro. Rutte dijo en entrevista a la cadena CNN que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto de la guerra en Irán.