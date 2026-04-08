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Mark Rutte: Trump está "claramente decepcionado" de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró el miércoles (08.04.2026) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "claramente decepcionado" con la alianzs en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro. Rutte dijo en entrevista a la cadena CNN que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto de la guerra en Irán.

| etiquetas: trump , comunica , mark , rutte , decepcionado , otan
6 0 0 K 76 actualidad
9 comentarios
6 0 0 K 76 actualidad
josde #1 josde
Y los países de la OTAN están decepcionados del lameculos de Trump que es MarK Rutte.
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manuelpepito #3 manuelpepito
"Y cuando está de bajona me no me deja que se la chupe tanto como me gustaría "
Apostilló un Rutte visiblemente triste
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Vodker #5 Vodker
Rutte está apenado porque Trump está decepcionado.
Vaya dos tíos mierdas.
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GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
ha hablado el altavoz de su amo
1 K 21
#9 JanSolo
Que se salgan y se callen de una vez.
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#7 Sacapuntas
Rutte no ha hecho su trabajo, que era explicarle al zanahorio en qué consiste eso de la NATO. Lo de TACO lo entendió rápido, pero parece que sus entendederas no dan para mucho más.
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hazardum #6 hazardum
Mira que era difícil, porque Rutte siempre ha sido una sabandija traidora, pero incluso así, creo que ha sorprendido en su desempeño de lamebotas y lameculos de trump, mucho más de lo que cualquiera pudiera esperar o imaginar, ha superado para mi cualquier expectativa inimaginable en su labor como lamelefas oficial.
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manc0ntr0 #8 manc0ntr0
Alguien debería explicar a estos anormales que la OTAN es una organización defensiva. Y si es defensiva, alguien debería explicarles lo que es un ataque. A ver si con un croquis se enteran, que parecen analfabetos.
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menéame