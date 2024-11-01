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La Marina de Estados Unidos solicita 17.000 millones de dólares para el primer acorazado de la clase Trump

La Marina de Estados Unidos solicita 17.000 millones de dólares para el primer acorazado de la clase Trump

La Marina de los Estados Unidos ha solicitado 17.000 millones de dólares para su primer acorazado de la clase Trump, el USS Defiant (BBG-1), lo que supone un giro importante hacia una nueva generación de buques de combate de superficie de alta gama, diseñados para recuperar las capacidades perdidas de los cruceros y ampliar drásticamente la potencia de fuego en el mar.

| etiquetas: acorazado , trump , ee.uu.
4 1 0 K 75 DEFENSA
8 comentarios
4 1 0 K 75 DEFENSA
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Hostia, se viene el Cañonerou de lo buques de guerra.

youtu.be/PI_Jl5WFQkA?is=BqGUmt-DlxOvAuX9
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EvilPreacher #7 EvilPreacher
#1 En realidad, por lo que he visto en algunos análisis en vídeo, se trata del Homer.
www.youtube.com/watch?v=rAV5OehTcA4
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Ripio #5 Ripio
Acorazados a día de hoy.
Hay que ser mamarracho y más corto que una escalera para recoger patatas.
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javierchiclana #6 javierchiclana *
Si le han puesto el nombre del calígulazanahorio como les van a negar el dinero... adular al tirano es la jugada maestra :troll:
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
La insensatez normalizada. Ya se habla de cifras que parecen presupuestos de países pequeños para fabricar armas.
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Connect #8 Connect
A ver, esta noticia debía tenerla preparada el de la web y la ha sacado, pero precisamente hace unas horas se ha destituido al secretario de la Armada de EE UU, John Phelan que es quién quería este tipo de acorazados, y se ha sustituido por Hung Cao, más partidario de buques de ataque más ligeros y de drones para atacar.

No me extrañaría que mañana galaxiamilitar dijese que ay! ¿Aquello del Acorazado Trump? Pues anulado. Pero los clics ya se los ha llevado.
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#4 Zamarro
Como se les atasque las cañerias o se les joda la lavadora ...
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menéame