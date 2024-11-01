La Marina de Estados Unidos solicita 17.000 millones de dólares para el primer acorazado de la clase Trump

La Marina de los Estados Unidos ha solicitado 17.000 millones de dólares para su primer acorazado de la clase Trump, el USS Defiant (BBG-1), lo que supone un giro importante hacia una nueva generación de buques de combate de superficie de alta gama, diseñados para recuperar las capacidades perdidas de los cruceros y ampliar drásticamente la potencia de fuego en el mar.