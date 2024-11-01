edición general
La Marina de EE. UU. redespliega el USS Gerald R. Ford para una segunda operación de combate en Irán

Estratégicamente, la presencia del Ford es importante porque es uno de los pocos activos que Estados Unidos puede reposicionar rápidamente, lo que cambia de inmediato el equilibrio de poder aéreo, inteligencia y capacidad defensiva de un teatro de operaciones. Un grupo de ataque de portaaviones no es solo una plataforma; es una base aérea soberana y móvil con escoltas que puede lanzar ataques, proporcionar ISR persistente y alerta aérea, y defenderse mientras opera en aguas disputadas.

2 comentarios
Mucho portaaviones para inofensivas escuelas.
Se han hecho caquita.
