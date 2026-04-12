Mariluz 'La Joyita' Peral, campeona de Europa del peso mínimo

La boxeadora aspirante a campeona de Europa del peso mínimo, la española Mariluz 'La Joyita' Peral (5-1-0, 0 KO), se ha alzado con el título tras doblegar a la italiana Federica Macri (8-1-0, 1 KO).



La púgil cántabra se impuso por decisión unánime de los jueces (98-92, 97-93 y 97-93) en el pabellón de La Albericia de Santander, su ciudad natal.



De esta forma, logró el primer campeonato de Europa de esta modalidad para el boxeo femenino de Cantabria y se convierte en la tercera española campeona de Europa.