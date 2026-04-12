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Mariluz 'La Joyita' Peral, campeona de Europa del peso mínimo

Mariluz 'La Joyita' Peral, campeona de Europa del peso mínimo

La boxeadora aspirante a campeona de Europa del peso mínimo, la española Mariluz 'La Joyita' Peral (5-1-0, 0 KO), se ha alzado con el título tras doblegar a la italiana Federica Macri (8-1-0, 1 KO).

La púgil cántabra se impuso por decisión unánime de los jueces (98-92, 97-93 y 97-93) en el pabellón de La Albericia de Santander, su ciudad natal.

De esta forma, logró el primer campeonato de Europa de esta modalidad para el boxeo femenino de Cantabria y se convierte en la tercera española campeona de Europa.

| etiquetas: boxeo , europa , joyita , mariluz
5 1 0 K 110 Boxeo
3 comentarios
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josde #1 josde
El boxeo ya sea en hombres o en mujeres no lo considero un deporte, para mi es una bestialidad.
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Moderdonia #3 Moderdonia
Voy a crear un software para iniciar a la gente en el mundo del boxeo. Lo llamaré "Pegarsus"
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Asimismov #2 Asimismov
Estando de acuerdo contigo, me parece estupendo que las mujeres aprendan a dar hostias como panes. Otra cosa es la competición.
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