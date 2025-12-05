edición general
Los marianistas indemnizan con 96.000 euros a la familia que denunció las violaciones de un cura del colegio de El Pilar de Madrid

La Compañía de María ha indemnizado con 96.000 euros a una víctima de abusos sexuales que denunció en EL PERIÓDICO haber sido violada durante 10 años por un sacerdote de esta congregación en los 70 y 80. Se trata de Cristina Pérez, una mujer que falleció en septiembre de 2024, y ese dinero, según la familia de la víctima, lo han recibido sus hijas, que residen en Estados Unidos. Cristina ofreció su testimonio en una entrevista a este diario y también a ‘El País’, que lo hicieron público poco después de su fallecimiento, en otoño de 2024. El sa

tul #1 tul *
para los religiosos la salud mental de un niño vale poco o nada
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
Se cabrean cuando boicoteo todo lo que puedo las actividades religiosas en mi centro (y además nunca voy) pero siempre digo lo mismo "¿como van esos abusos?"
Una monja me llegó a insultar gravemente por ello; me llamó "comunista" xD
