María José Gómez, experta en protocolo: ''La cerveza siempre se tiene que servir en vaso. El sabor es mucho más intenso que cuando se bebe de la botella y da menos gases''

Otro de los clásicos que nunca puede faltar en un apetitivo son las aceitunas. Tal y como explicaba la experta en protocolo, siempre hay que coger las olivas con la mano que no toca la boca. En cuanto al hueso, Gómez explicaba que lo correcto es llevarse la aceituna a la boca y taparse la boca para sacar el hueso de la boca. ''Mezclar las aceitunas con otros alimentos no está bien. Mientras te pones la aceituna has tenido que abrir la boca para meter otro alimento. Es mejor separar." - aclara.