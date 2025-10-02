edición general
1 meneos
29 clics

María José Gómez, experta en protocolo: ''La cerveza siempre se tiene que servir en vaso. El sabor es mucho más intenso que cuando se bebe de la botella y da menos gases''

Otro de los clásicos que nunca puede faltar en un apetitivo son las aceitunas. Tal y como explicaba la experta en protocolo, siempre hay que coger las olivas con la mano que no toca la boca. En cuanto al hueso, Gómez explicaba que lo correcto es llevarse la aceituna a la boca y taparse la boca para sacar el hueso de la boca. ''Mezclar las aceitunas con otros alimentos no está bien. Mientras te pones la aceituna has tenido que abrir la boca para meter otro alimento. Es mejor separar." - aclara.

| etiquetas: mariajoségomez , botellin
1 0 4 K -13 cultura
11 comentarios
1 0 4 K -13 cultura
cosmonauta #5 cosmonauta
En todo caso, en copa. Y cada cerveza tiene su copa.
2 K 38
Chinchorro #1 Chinchorro
María José, mira, a ver cómo te lo explico...

No.

:troll:
2 K 29
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Pues sí, pero esas razones para beber cerveza en vaso no tienen nada que ver con el protocolo.
1 K 26
rob #4 rob
#2 Si levantas el dedo meñique al beber, sí. :-D
0 K 14
ur_quan_master #6 ur_quan_master
En que protocolo es experta ? En http?
1 K 17
Uda #3 Uda
Esta gente,las del feng sui ,las de las limpiezas y ordenadoras profesionales dan pena todo el día diciendo chorradas.
1 K 16
Milmariposas #7 Milmariposas
Lo estoy haciendo todo mal: ahora mismo me estoy tomando un botellín de Leffe, y estoy picando cacahuetes y olivas con hueso. xD
0 K 14
Dasmandr #10 Dasmandr
#7 es una guerra que tengo perdida, ya. Pero la oliva es el árbol, y la aceituna su fruto :roll:
0 K 7
#9 wendigo *
Ahora entiendo que la cruzcampo se consuma en botellines y fría de cojones :troll:

Saludos
0 K 10
#11 Nusku
Si sois sibaritas de la cerveza conoceréis las cervezas trapenses, os recomiendo que las toméis con quesos azules, la combinación es simplemente espectacular.
0 K 9
EnOniO #8 EnOniO
Si bebes cerveza en botella es que no te gusta la cerveza. Te gusta que el exceso de carbónico te lave la boca para no notar el sabor.
0 K 6

menéame