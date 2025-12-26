María Goiricelaya estrenará su nueva obra 'Desobedientes 18/98' en el teatro Arriaga de Bilbao

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá del 8 al 10 de enero el estreno, en euskera y castellano, de una nueva obra de la directora, dramaturga, actriz e investigadora teatral María Goiricelaya. Desobedienteak 18/98 - Desobedientes 18/98 relata la historia de una joven recién doctorada en Ciencias políticas y defiende, ante un tribunal académico, su tesis doctoral en la que aborda la desobediencia civil como “práctica de lucha vigente y necesaria en nuestras democracias”.