María Goiricelaya estrenará su nueva obra 'Desobedientes 18/98' en el teatro Arriaga de Bilbao

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá del 8 al 10 de enero el estreno, en euskera y castellano, de una nueva obra de la directora, dramaturga, actriz e investigadora teatral María Goiricelaya. Desobedienteak 18/98 - Desobedientes 18/98 relata la historia de una joven recién doctorada en Ciencias políticas y defiende, ante un tribunal académico, su tesis doctoral en la que aborda la desobediencia civil como “práctica de lucha vigente y necesaria en nuestras democracias”.

#4 Thirsk
Hay sectores de la izquierda que tienen en un pedestal a gente como Baltasar Garzón o Marlaska. Una (otra más) anomalía democrática.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Propaganda de una obra de teatro.:troll:
Peka #1 Peka
El sumario 18/98 fue un macroproceso iniciado en la Audiencia Nacional contra organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación del entorno de la izquierda abertzale, acusados de formar parte de ETA por “todo era ETA”.

En 2007 la Audiencia Nacional dictó condenas muy duras para muchas personas.

El Tribunal Supremo (2011):

Anuló muchas condenas

Absolvió a numerosos acusados

Redujo otras penas de forma muy significativa

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) posteriormente…   » ver todo el comentario
manbobi #2 manbobi
#1 Por obra y gracia del ahora idolotrado por algunos confusos, Baltasar Garzón
poyeur #3 poyeur
Espero que en la obra usen este tema de Lendakaris Muertos como banda sonora ;) www.youtube.com/watch?v=KE6yvBeWd-8&list=RDKE6yvBeWd-8&start_r
menéame