María (28) vive en Sevilla y trabaja en Barcelona: "Empiezo el día a las 05:00 am cogiendo un avión para ir a la oficina"

Con un 75% de discapacidad visual, esta sevillana se levanta muy temprano para ir a trabajar a Barcelona. Más información: Carla vive en Tarragona, pero estudia en Barcelona: "Hago 4 horas en tren diarias, no puedo pagar 600 € por compartir piso"

12 comentarios
#4 poxemita
Menuda huella de carbono.
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#4 Y la gracia está en que se dedica al negocio inmobiliario... vaya, una especuladora inmobiliaria.

Pero #0 pretende vendérnosla como la última historia lacrimógena por la que todos los demás deberíamos sentir lástima para así movilizarnos por la vivienda. Para que María pueda comprarse una vivienda en La Diagonal, cerquita de su centro de trabajo, y así no tenga que pulirse cuatro mil pavos de avión cada mes en viajes de Sevilla a Barcelona.

Te tienes que reir...
#9 endy *
#8
Muy cierto.
Y luego en la declaración de la renta paga menos por decir que está en Sevilla.
La historia que conmovió a Spielberg hecha especialmente para los más mentalmente "débiles"
xD
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todo porque las administraciones se niegan a cumplir el artículo 47 de la constitución dónde dicen que los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulación y están obligadas a ello
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos tirando mierda sobre vivir en España, muy caro, clima malo, cambio climático, la gente de fuera lo ve, no viene, bajan precios
#3 poxemita
#2 sería más efectivo que todo el que quiera vivir en España te conozca y sepa que se expone a encontrarse contigo por la calle.
nopolar #7 nopolar
Yo creo que el teletrabajo en todos los puestos posibles si que le daría un buen palo a la especulación inmobiliaria.
termopila #10 termopila *
#7 ya la huella de carbono
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Cuantas horas de sueño-vida pierde en cada viaje?
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Yo trabajo en Albacete, pero quiero vivir en Nueva York... ¡¡¡¡¡¡¡ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN YA!!!!!!!
calde #11 calde
#5 Algunos os reís, pero ciertamente el estado debería preocuparse más por la ordenación del suelo, y evitar así el exceso de contaminación, o que muchas gente pierda horas de su tiempo libre cada día en ir y venir de trabajar.

Y ésto no impediría que a la vez la gente pueda elegir dónde le conviene más trabajar, es cuestión de asegurar que tengan opciones viables para elegir.
#12 Katos
#5 yo no se tú pero cobro como si trabajase de cirujano Whasington y en realidad trabajo como parado el Albacete..

Articulo 67.
