María (28) vive en Sevilla y trabaja en Barcelona: "Empiezo el día a las 05:00 am cogiendo un avión para ir a la oficina"

Con un 75% de discapacidad visual, esta sevillana se levanta muy temprano para ir a trabajar a Barcelona. Más información: Carla vive en Tarragona, pero estudia en Barcelona: "Hago 4 horas en tren diarias, no puedo pagar 600 € por compartir piso"
| etiquetas: españa , trabajo
Pero #0 pretende vendérnosla como la última historia lacrimógena por la que todos los demás deberíamos sentir lástima para así movilizarnos por la vivienda. Para que María pueda comprarse una vivienda en La Diagonal, cerquita de su centro de trabajo, y así no tenga que pulirse cuatro mil pavos de avión cada mes en viajes de Sevilla a Barcelona.
Te tienes que reir...
Muy cierto.
Y luego en la declaración de la renta paga menos por decir que está en Sevilla.
La historia que conmovió a Spielberg hecha especialmente para los más mentalmente "débiles"
Y ésto no impediría que a la vez la gente pueda elegir dónde le conviene más trabajar, es cuestión de asegurar que tengan opciones viables para elegir.
Articulo 67.