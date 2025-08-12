La marea se ‘traga’ coches de turistas aparcados en el muelle de O Grove

En Galicia, el mar tiene su propio calendario y su propia forma de recordar a los despistados que manda él. En un muelle de O Grove, varios turistas aparcaron sus coches “con vistas” al mar. El plan parecía idílico hasta que la marea subió y el agua empezó a rodear las ruedas. En cuestión de minutos, el muelle se convirtió en una piscina improvisada. La escena, grabada en vídeo, se ha hecho viral: vecinos y curiosos miran incrédulos cómo los coches quedan atrapados, mientras algunos conductores intentan maniobrar para escapar antes de que sea