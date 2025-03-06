‘La Marea’ investiga a fondo el entramado empresarial dedicado al alquiler de vientres

En la revista de marzo/abril viajamos a Ucrania, Georgia y Grecia, donde la llamada «maternidad subrogada» es legal. También ponemos el foco en España, donde es fácil regularizar un acto que, de haberse cometido en el país, sería delictivo, aunque existen múltiples agencias intermediarias que lo facilitan. Un caso especial es el de GestLife, registrada en EE.UU., que ofrece sus servicios a través de múltiples empresas españolas cuyo administrador único es Diego Prados Hill, condenado en 2007 por pederastia.