‘La Marea’, un año sin Musk ni Zuckerberg

Este 9 de enero se cumple un año desde que La Marea tomó una decisión guiada por criterios éticos más que estratégicos: abandonar aquellas redes sociales –como Instagram, Facebook o los canales de WhatsApp– que consideramos especialmente tóxicas. Desde entonces, el equipo de La Marea se ha centrado en desarrollar nuestro proyecto periodístico al margen de las big tech y los señores tecnofeudales. Y hoy queremos responder a la pregunta que tanta gente nos hizo aquellos días: «¿podréis sobrevivir?» La respuesta es obvia, aquí seguimos.