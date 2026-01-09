edición general
‘La Marea’, un año sin Musk ni Zuckerberg

Este 9 de enero se cumple un año desde que La Marea tomó una decisión guiada por criterios éticos más que estratégicos: abandonar aquellas redes sociales –como Instagram, Facebook o los canales de WhatsApp– que consideramos especialmente tóxicas. Desde entonces, el equipo de La Marea se ha centrado en desarrollar nuestro proyecto periodístico al margen de las big tech y los señores tecnofeudales. Y hoy queremos responder a la pregunta que tanta gente nos hizo aquellos días: «¿podréis sobrevivir?» La respuesta es obvia, aquí seguimos.

Presi007 #2 Presi007 *
Este volumen de trabajo a menudo nos ha impedido dedicar la atención necesaria a redes alternativas más alineadas con nuestros principios, como Mastodon. Ese es nuestro propósito para 2026.
Pero cuanta gente utiliza Mastodon?
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos
Lo aplaudo hasta con las orejas, y deberíamos el pueblo llano tomar ejemplo. La verdad es que hay alternativa libre o más ética en casi todos los tipos de redes sociales. A mí me queda solo WhatsApp por eliminar, que está siendo más difícil, pues aunque tengo Signal poca gente lo usa. Por un 2026 fuera de los tecnofascias
