Marco de autorización de pruebas de vehículos automatizados

El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (en adelante, Programa ES-AV), establece un código nacional para los ensayos y operaciones con vehículos automatizados, o conducidos de forma remota, que pretendan operar en cualquier etapa previa a su puesta en servicio en vías públicas de España (cubriendo desde prototipos a pre-homologación). Por ello, este programa parte con el objetivo de avanzar en la definición de la política de circulación segura y de certificación, además de mejorar la transparencia