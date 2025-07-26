De Marchi y su conciencia: "No me sentiría cómodo corriendo para Israel-Premier Tech"

A sus 39 años y a punto de colgar la bicicleta, Alessandro De Marchi no rehúye hablar con franqueza. En declaraciones a The Observer, el corredor italiano admite sentirse “aliviado” de no seguir vinculado a Israel-Premier Tech, la escuadra en la que militó entre 2021 y 2022. “Ahora no podría estar allí. Me costaría muchísimo emocionalmente”, asegura. “No voy a criticar a nadie que decida correr con ellos, cada cual toma sus decisiones, pero yo no firmaría hoy con ese equipo. No podría gestionar las emociones que me genera”.