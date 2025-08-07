Marchas en Colombia, España y EEUU dan respaldo a Uribe: "Alza tu voz, defiende la democracia"

También se han convocado movilizaciones en puntos del exterior como Miami y Houston (EE.UU.), Toronto (Canadá), y ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Murcia, según el Centro Democrático, partido fundado por Uribe. «Marcharemos (…) para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura», dijo el Centro Democrático en un comunicado, en aparente alusión a las elecciones presidenciales de 2026 en las que se elegirá al sucesor de Petro.