10
meneos
139
clics
La marcha de la cocinera "Sor Myriam" obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
La 'monja repostera', de 42 años y origen valenciano, 'no puede más, está rota emocionalmente, quiere despejarse y luego pensará si vuelve'
|
etiquetas
:
monjas
,
belorado
,
arriondas
,
restaurante
ocio
#3
Tiranoc
Les ha pillado por sor Presa.
2
K
34
#5
cajadecartonmojada
#3
En lugar de cargar ella con todo deberían ir rotando por SorTeo.
2
K
34
#1
Ferran
Que den conciertos.
1
K
33
#6
elgranpilaf
#1
De gospel
0
K
10
#2
Pertinax
*
Joder, ni los de El Kubo y La Ruïna aguantaron tanto. Hay mucho que aprender de estas.
0
K
16
#4
Pivorexico
*
Su esposo debe tener mano en la empresa , que hable con el .
0
K
12
