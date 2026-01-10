edición general
10 meneos
139 clics
La marcha de la cocinera "Sor Myriam" obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas

La marcha de la cocinera "Sor Myriam" obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas

La 'monja repostera', de 42 años y origen valenciano, 'no puede más, está rota emocionalmente, quiere despejarse y luego pensará si vuelve'

| etiquetas: monjas , belorado , arriondas , restaurante
8 2 0 K 200 ocio
6 comentarios
8 2 0 K 200 ocio
#3 Tiranoc
Les ha pillado por sor Presa.
2 K 34
#5 cajadecartonmojada
#3 En lugar de cargar ella con todo deberían ir rotando por SorTeo.
2 K 34
Ferran #1 Ferran
Que den conciertos.
1 K 33
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#1 De gospel
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax *
Joder, ni los de El Kubo y La Ruïna aguantaron tanto. Hay mucho que aprender de estas. :troll:
0 K 16
#4 Pivorexico *
Su esposo debe tener mano en la empresa , que hable con el .
0 K 12

menéame