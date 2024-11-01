«Lo que marca la diferencia en el cerebro es lo que haces cada día»

Conocer el cerebro, entender la mente humana. Cada vez más investigaciones nos están permitiendo comprender cómo funciona el órgano más enigmático del cuerpo. Este conocimiento contribuye a utilizar sus características a nuestro favor, tanto para vivir mejor como para hacerle frente al deterioro cognitivo. Jonathan Benito, divulgador científico, profesor titular e investigador de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), nos ayuda a ahondar en estos temas.