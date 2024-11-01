Marca china relojes ganó Premio Audacity en 25 Gran Premio de Relojería de Ginebra

Imagen del 13 de noviembre de 2025 de un reloj creativo visto en la exposición del 25 Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG, por sus siglas en francés), en Ginebra, Suiza. La marca china independiente de relojes Fam al Hut ganó el jueves el Premio Audacity en el 25 GPHG, considerado por muchos como los "Oscar de la Relojería". Esta es la segunda vez que una marca china ha obtenido un premio GPHG. En 2021, la empresa china CIGA Design ganó el Premio Challenge Watch por su modelo original, "el Planeta Azul". (Xinhua/Lian Yi)