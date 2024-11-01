Marc Giró ironiza sobre la baja por fallecimiento

Marc Giró volvió a sacar su artillería más irónica en el Late Xou de La 1 durante la noche del martes. El presentador abrió su monólogo "un poquito chof", según confesó, tras conocer que la patronal considera una "ocurrencia" la propuesta del Ministerio de Trabajo para ampliar de dos a diez días la baja por fallecimiento. Giró defendió, entre carcajadas, que velar a los muertos en la oficina podría ser "una solución práctica" para todos.