Mar Flores y su hijo, Cristina Cifuentes, Rocío Carrasco, Rosa Benito, Mariló Montero, Alba Carrillo, Isa Pantoja ... La televisión pública llena su ‘prime time’ con famosos en concursos

Famosos haciendo cosas: bailando, cocinando, conviviendo, sobreviviendo... Esta apuesta dominará la televisión pública en la nueva temporada con tres formatos que RTVE tiene en preparación. Los castings combinan personajes más o menos conocidos que buscan atraer a un público más joven hacia la televisión tradicional. También se observa un importante trasvase de rostros del universo de Mediaset hacia RTVE . 'Hasta el fin del mundo' ha sido el último en anunciar los nombres de sus participantes famosos.
| etiquetas: tve , rtve , famosos , mediaset
Hemos nacionalizando Mierdaset?!?!
No voy a cuestionar la calidad o naturaleza de los contenidos porque creo que la televisión de todos ha de tener un poco para todos y la crónica social es tan vieja como el mundo.
Lo que me parece esperpéntico es que para cubrir ese niche se está acudiendo a formatos y personas a las que han despedido precisamente porque esos formatos y gente ya no los veía ni el Tato.
El formato, no lo neguemos, funciono durante años (por no decir décadas) y esta gente vendió durante años y ahora que Telecinco se ha deseño de ellos porque ya no venden, por las razones que sean, vas tu y los recoges?
Si hacen eso, que vuelva la publicidad por Dios !!!!
