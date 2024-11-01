La máquina Enigma en Ceuta: el secreto mejor guardado del Tercer Reich

De interés porque, como bien apuntan, hay asuntos de la historia asociados a las guerras que no se libran con armas, sino que tienen mucho que ver con estrategias militares y datos. Exposición de la máquina Enigma desde el 15 de enero al 1 de febrero 2026 en la sala polifuncional Teniente Ruiz. La máquina Enigma fue un dispositivo electromagnético alemán de rotores para descifrar y cifrar mensajes. Fue famosa por su uso por las fuerzas armadas nazis en la IIGM.