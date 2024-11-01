Mapfre paga 14 millones a clientes por los daños del apagón y pide responsabilidades a Red Eléctrica y Gobierno central

Un año después del incidente todavía no hay un responsable judicial directo, lo que dificulta la resolución de muchos expedientes. La compañía aseguradora remitió, tras el pago a sus clientes, una reclamación por escrito a Red Eléctrica y otra misiva similar al Gobierno central como responsable civil subsidiario. Con estas dos cartas formales, el grupo asegurador deja abierta la posibilidad legal de reclamar perjuicios económicos a Redeia antes de que venzan los plazos legales. Aunque no hay cifra oficial de cuánto han desembolsado las asegur