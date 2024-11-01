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Mapfre paga 14 millones a clientes por los daños del apagón y pide responsabilidades a Red Eléctrica y Gobierno central

Mapfre paga 14 millones a clientes por los daños del apagón y pide responsabilidades a Red Eléctrica y Gobierno central

Un año después del incidente todavía no hay un responsable judicial directo, lo que dificulta la resolución de muchos expedientes. La compañía aseguradora remitió, tras el pago a sus clientes, una reclamación por escrito a Red Eléctrica y otra misiva similar al Gobierno central como responsable civil subsidiario. Con estas dos cartas formales, el grupo asegurador deja abierta la posibilidad legal de reclamar perjuicios económicos a Redeia antes de que venzan los plazos legales. Aunque no hay cifra oficial de cuánto han desembolsado las asegur

| etiquetas: mapfre , apagón , ree , gobierno
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3 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Un año después no ha habido ni media dimisión. PSOE style.
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Yrithinnd #3 Yrithinnd
#2 está claro que no has leído el informe con los motivos que provocaron al apagón.
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taSanás #1 taSanás
nos va a costar 14 millones.. verás
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menéame