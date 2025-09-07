edición general
Los mapas ya señalan la próxima tanda de tormentas intensas que afectarán a Aragón y Cataluña

Los mapas ya señalan la próxima tanda de tormentas intensas que afectarán a Aragón y Cataluña  

Las áreas de montaña jugarán un papel importante como catalizadores para el desarrollo convectivo: el Pirineo central y oriental (provincias de Huesca, Lérida y Gerona), las sierras interiores de Tarragona y Teruel, así como la mitad norte montañosa de la Comunidad Valenciana, podrían actuar como puntos de disparo para las tormentas más intensas. Via x.com/MeteoredES/status/1965687669658091977

NPCMeneaMePersigue
Entras en facebook en noticias del tiempo y el 99% comentarios son los bots de el sistema inmobiliario y turístico negando todo

"aquí no ha llovido", "es geoingeniería", "haarp", "clima cambiático" siempre los comentarios más votados para seguir vendiendo España y su clima a costa de las vidas de la gente
NPCMeneaMePersigue
#1 La explicación:

Wall Street domina el mercado inmobiliario del Estado español
Fondos de inversión como Blackstone controlan al menos 185.000 viviendas en alquiler, disparando los precios un 57% desde 2015.

diariosocialista.net/2025/09/07/wall-street-domina-el-mercado-inmobili
NPCMeneaMePersigue
#5 Pues eso. Y esa manía de perseguir usuarios a ver que envían? eres administrador?
cosmonauta
#6 De fincas. Si.
NPCMeneaMePersigue
#7 Enfermizo eh lo de saber que ha enviado un usuario a una red social para ver si el número de envíos es una relación causal o laboral, señor admin :-P

Puedes ver en mi twitter que no hay mucho de esa web como para ser colaborador. Señor policía
cosmonauta
#8 Esto es una comunidad que se regula sola y hay normas contra el spam.
NPCMeneaMePersigue
#9 Entiendo señor agente de policía, todo está bien, es una fuente que consulto y envío cuando me parece de interés general, puede seguir con su labor y perseguir a otros usuarios. Gracias por mantener el orden y la disciplina
cosmonauta
#10 ¿Crees que la labor de la policía es perseguir ? ¿Como te sientes ante el orden?
NPCMeneaMePersigue
#3 Por qué solo señalas tiempo si envío también de eldiario.es y apunt?
cosmonauta
#4 Tambíen colaboras con el diario.es? No creo..
