En mapas: los territorios de Ucrania invadidos por Rusia que están en el centro de las negociaciones entre Trump y Putin

Se ha especulado mucho sobre si la cumbre entre Trump y Putin dará lugar a una alteración forzosa y fundamental del mapa de Ucrania. Rusia ha reclamado vastas zonas de Ucrania desde 2014, cuando el presidente Vladimir Putin dio su primer paso. En aquel momento, en el espacio de unos pocos meses, Moscú llevó a cabo la ocupación y anexión relativamente incruenta de la península de Crimea. Pero a ello le siguió un movimiento separatista respaldado por Rusia en la región oriental del Donbás, concretamente en las dos regiones, u "óblast", conocidas.
A ver qué cabriolas hacen para criticar uno y mirar para otro lado en otro
El territorio es un objetivo secundario, lo que está haciendo Rusia es machacar a los ucranianos para desmilitarizarlos a lo bestia. En lugar de ser el paso de mercancias y energía entre Europa y Asia y forrarse a base de peajes, la oligarquías ucranianas y sus amos de la OTAN quisieron ser cómplices (y comisionistas) del saqueo de Rusia y ahora lo paga el pueblo.
Porque Rusia no va a parar. Lenta pero sin pausa. Y tiene el armamento propio para seguir. Ucrania deberá seguir pidiendo. Y para recibir dependes del gobierno… » ver todo el comentario