Mapas oficiales de Colombia confirman que la isla Santa Rosa pertenece al Perú, pese a declaraciones de Gustavo Petro

La reciente declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el distrito de Santa Rosa ha agudizado las fricciones diplomáticas con Perú. Petro expresó que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre esta localidad situada en la isla de Chinería, ubicada en la región Loreto, en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia mantiene en su base de datos la ubicación del distrito loretano como territorio peruano.