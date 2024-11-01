edición general
Mapas antiguos que revelan cómo nuestros antepasados imaginaban el mundo

Los primeros mapas no eran inexactos por ignorancia o descuido. Eran representaciones honestas del mundo tal como lo experimentaba cada civilización...Cuando los babilonios dibujaron el mapamundi más antiguo conocido hace más de 2500 años, situaron su propio imperio en el centro y dejaron que el mundo conocido se perdiera en aguas turbias e intransitables más allá de sus límites. Su mapa no les parecía erróneo; estaba completo. Mostraba todo lo que sabían.

themarquesito #2 themarquesito *
El mapamundi de Ebstorf es increíblemente interesante y también un poco caótico. Cualquier ayuda para entender algo mejor el follón será bienvenida.
Junto al pie, a la izquierda, hay unos montes, a cuya izquierda se encuentra una construcción con la denominación Monasterium Sti. Jacobi, que no es otra cosa que la catedral de Compostela. Más hacia el mismo lado se ve un río que se indica que es el Miño (Mineo flumen) más allá del cual está Galicia (Gallica regio, sic), región en las cuales se…  media   » ver todo el comentario
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Este dijo Deus Vult y a tomar por culo , Jerusalen en el centro  media
