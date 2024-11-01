Mapas antiguos que revelan cómo nuestros antepasados imaginaban el mundo  

Los primeros mapas no eran inexactos por ignorancia o descuido. Eran representaciones honestas del mundo tal como lo experimentaba cada civilización...Cuando los babilonios dibujaron el mapamundi más antiguo conocido hace más de 2500 años, situaron su propio imperio en el centro y dejaron que el mundo conocido se perdiera en aguas turbias e intransitables más allá de sus límites. Su mapa no les parecía erróneo; estaba completo. Mostraba todo lo que sabían.