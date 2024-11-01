El mapa de la violencia política: las izquierdas sufren nueve de cada diez ataques contra sedes de partidos en lo que va de legislatura

En total se han registrado 291 ataques a sedes, de los que 238 fueron a locales del PSOE. "Ni Feijóo ni nadie de la dirección nacional del PP condenó nunca la violencia sufrida por el PSOE", lamentan desde Ferraz. Izquierda Unida, con 17 ataques, y Vox, con 10, se sitúan por detrás de los socialistas. Tanto PP como Podemos contabilizan siete casos cada uno.
etiquetas: violencia , violencia política , ultraderecha
Que el partido con más escaños del parlamento y más altavoces mediáticos, reciba el mismo odio que uno con 3 diputados, demuestra a qué lado se genera el odio.