El mapa de la violencia política: las izquierdas sufren nueve de cada diez ataques contra sedes de partidos en lo que va de legislatura

El mapa de la violencia política: las izquierdas sufren nueve de cada diez ataques contra sedes de partidos en lo que va de legislatura

En total se han registrado 291 ataques a sedes, de los que 238 fueron a locales del PSOE. "Ni Feijóo ni nadie de la dirección nacional del PP condenó nunca la violencia sufrida por el PSOE", lamentan desde Ferraz. Izquierda Unida, con 17 ataques, y Vox, con 10, se sitúan por detrás de los socialistas. Tanto PP como Podemos contabilizan siete casos cada uno.

Dene #2 Dene
Pero 9 de cada 10 quejas son de fachas
Thornton #1 Thornton
Madrid, Murcia y Alicante las provincias con más ataques.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Nidos de fachas y nazis.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Esta frase demuestra que la crispación es asimétrica:
"Tanto PP como Podemos contabilizan siete casos cada uno"

Que el partido con más escaños del parlamento y más altavoces mediáticos, reciba el mismo odio que uno con 3 diputados, demuestra a qué lado se genera el odio.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 PP y Vox se dan buena maña para eso y consentidos por los fiscales y jueces.
SMaSeR #5 SMaSeR
Pero eso son chiquilladas, el importante es ese 1 de cada 10 que son actos terroristas de lesahumanidad.
