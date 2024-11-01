·
Mapa de todas las catedrales de España
Este mapa señala todas las catedrales de España. Las imágenes proceden de Wikipedia.
mapa
interactivo
catedrales
6 comentarios
#5
keizal
#0
Mira por si acaso
www.meneame.net/story/mapa-interactivo-todas-catedrales-espana-paseo-d
1
K
32
#1
javierchiclana
*
A favoritos del tirón... mira que soy ateo pero no me pierdo la visita de una catedral. Es el mayor legado arquitectónico-monumental de nuestros antepasados. Espero que pronto las podemos recuperar como patrimonio público como eran hasta hace poco años, antes de las inmatriculaciones de Aznar. La católica acabará siendo una secta residual, no pueden acaparar lo que fue construido por todos.
0
K
20
#2
MADMax2
Se han olvidado de las de Ribadeo, que tiene varias
1
K
20
#6
Asimismov
Errónea: Faltan las mentiras de Feijóo y Tellado.
0
K
12
#3
Ka0
Roda de Isabena en Huesca con 47 habitantes tiene una catedral donde caben todos sus habitantes y sobra espacio.
0
K
11
#4
Shuquel
En La Rioja 2 catedrales y una concatedral
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
