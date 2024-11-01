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Mapa sonoro de la Región de Murcia

Mapa sonoro de la Región de Murcia

El Mapa Sonoro de la Región de Murcia es una iniciativa de la Fundación Integra en el marco de su proyecto Patrimonio Digital que tiene como misión la grabación, recopilación y difusión mediante medios digitales de sonidos representativos y singulares de la Región y sus 45 municipios. Durante los últimos años se han grabado más de 500 sonidos que ahora están disponibles para su consulta, y que serán ampliados mediante nuevas grabaciones y aportaciones de ciudadanos e instituciones.

| etiquetas: sonidos , mapa , murcia
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3 comentarios
5 1 0 K 61 cultura
Doisneau #2 Doisneau
Muchas gracias por ayudar a dar a conocer la gran tierra que es murcia, permiteme añadir mi granito de arena con una pincelada mas costumbrista:  media
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Dakaira #1 Dakaira
Acho pijo sale?

Ya me voy, perdón :hug:
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allaquevamos #3 allaquevamos
Mi aporte para este patrimonio, debería estar en un puesto preeminente.

www.youtube.com/watch?v=H3LIFtOm8mU

Y quizás como anexo:

www.youtube.com/watch?v=NkPGH-a1QLU
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menéame