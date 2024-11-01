El Mapa Sonoro de la Región de Murcia es una iniciativa de la Fundación Integra en el marco de su proyecto Patrimonio Digital que tiene como misión la grabación, recopilación y difusión mediante medios digitales de sonidos representativos y singulares de la Región y sus 45 municipios. Durante los últimos años se han grabado más de 500 sonidos que ahora están disponibles para su consulta, y que serán ampliados mediante nuevas grabaciones y aportaciones de ciudadanos e instituciones.