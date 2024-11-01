Mapa del río Nilo (2018)

Este mapa muestra el trazado del río Nilo, su cuenca hidrográfica y sus principales afluentes. El río Nilo es el más grande de toda África y el segundo más largo del mundo. Desde su nacimiento, en el lago Victoria, hasta su desembocadura, en el mar Mediterráneo, recorre 6.853 kilómetros de distancia. Su cuenca hidrográfica abarca un total de 3.254.555 kilómetros cuadrados. En su recorrido, atraviesa varias ciudades importantes como Jartum, Asuán, Luxor y El Cairo.