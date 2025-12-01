MAPA de la peste porcina africana en España: la zona cero en Catalunya y los municipios afectados

La muerte de dos jabalíes por peste porcina en Catalunya ha obligado a Gobierno y Generalitat a establecer medidas de restricción para evitar la propagación de esta enfermedad muy contagiosas entre cerdos y jabalíes, pero que no se trasmite de ningún modo a los humanos. Los dos positivos se detectaron en zonas boscosas en inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7.