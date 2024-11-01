Mapa original de la República Argentina y sus estados adyacentes (1875)  

Se representan Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay con la extensión territorial que tenía cada país en 1875. Entre otras cosas, destaca cómo la Patagonia se presenta totalmente independiente de Chile y Argentina, ya que este mapa se publicó 6 años antes de que se firmase el Tratado de Límites entre ambos países. En el norte, el Tratado de Límites entre Paraguay y Argentina todavía no se había firmado, lo que se traduce en este mapa mostrando todos los reclamos territoriales de Argentina antes del estallido de la Guerra de la Triple Alianza.
