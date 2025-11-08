El mapa de fosas de RTVE: imágenes y sonidos para recuperar la memoria

‘El país de las 6.000 fosas’ es el primer mapa audiovisual de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en toda España. Además de ubicar los enterramientos irregulares, el objetivo de este proyecto es contextualizarlos, poniendo imagen, sonido o texto a sus historias. Con esta ambición documental, el mapa de RTVE busca enriquecer la comprensión de este episodio de la historia reciente de España y favorecer una visión más profunda sobre las consecuencias de la guerra y la dictadura, sobre la identidad y la memoria.