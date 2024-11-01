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El mapa de las exportaciones de España según la Universidad de Harvard

El mapa de las exportaciones de España según la Universidad de Harvard

El Atlas of Economic Complexity de la Harvard Kennedy School es una herramienta de la Universidad de Harvard que toma los datos de comercio internacional que los diferentes estados reportan a las Naciones Unidas para visualizarlos en un único gráfico tras limpiarlos con el método Bustos-Yildirim. Incluye datos de 250 países y territorios, clasificados en 20 categorías de bienes y cinco de servicios, cubriendo más de 6.000 productos.

| etiquetas: mapa , exportaciones , españa , harvard
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2 comentarios
5 1 0 K 81 actualidad
LoboAsustado #1 LoboAsustado
Where did Spain export Whalebone & horns to in 2024?
Dafuck?
¿Como cojones exportamos huesos de ballena si no las cazamos? Y no creo que la importación esté permitida tampoco.
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Fumanchu #2 Fumanchu
Lo que este gráfico demuestra es que tenemos una economía de mierda basadas en las plusvalias robadas, cuando el primer producto que vendemos es turismo demuestra que tu economía es horrible.
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menéame