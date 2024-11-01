El mapa de las exportaciones de España según la Universidad de Harvard

El Atlas of Economic Complexity de la Harvard Kennedy School es una herramienta de la Universidad de Harvard que toma los datos de comercio internacional que los diferentes estados reportan a las Naciones Unidas para visualizarlos en un único gráfico tras limpiarlos con el método Bustos-Yildirim. Incluye datos de 250 países y territorios, clasificados en 20 categorías de bienes y cinco de servicios, cubriendo más de 6.000 productos.