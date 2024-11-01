Mapa de las escrituras europeas (1901)  

Este mapa hace evidente la importancia que aún tenía el árabe en los Balcanes, dada la presencia del Imperio Otomano, así como la diversidad lingüística que aún existía en Rusia a comienzos del siglo XX. El gran cambio de la tipografía Fraktur a Antiqua en Alemania tuvo lugar bajo el régimen de Adolf Hitler, quien prohibió el uso de Fraktur. A pesar de que la prohibición se levantó después del final de la Segunda Guerra Mundial, Antiqua se mantuvo como la preferencia en la región, cayendo la tipografía Fraktur en desuso.