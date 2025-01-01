edición general
El 'Mapa de detenciones de ICE' interactivo muestra que el 71% de los detenidos no tienen antecedentes penales [ENG]

De todas las estadísticas en la hoja de cálculo del sitio web oficial de ICE, ésta puede ser la más reveladora: de las 46.113 personas detenidas por ICE , el 71% no tiene antecedentes penales. Los datos desafían la afirmación del presidente Donald Trump de que “asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros criminales” son el foco de sus políticas de deportación masiva, dijo a Straight Arrow News Jennifer Helsby, ingeniera e investigadora que construyó la herramienta.

Verdaderofalso
Entonces son detenciones por otros motivos… ¿cuál?
