El 'Mapa de detenciones de ICE' interactivo muestra que el 71% de los detenidos no tienen antecedentes penales [ENG]  

De todas las estadísticas en la hoja de cálculo del sitio web oficial de ICE, ésta puede ser la más reveladora: de las 46.113 personas detenidas por ICE , el 71% no tiene antecedentes penales. Los datos desafían la afirmación del presidente Donald Trump de que “asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros criminales” son el foco de sus políticas de deportación masiva, dijo a Straight Arrow News Jennifer Helsby, ingeniera e investigadora que construyó la herramienta.