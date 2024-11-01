Mapa de las conquistas musulmanas entre los siglos VII y IX  

Este mapa ilustra el ascenso y la rápida expansión del islam desde la época del profeta Mahoma (622-632 d.C.) a lo largo de los grandes califatos de los siglos VII a IX. Empezando por Arabia, la nueva fe y sus ejércitos se expandieron con los califas Rashidun (632-661), seguidos del califato omeya (661-750) y del califato abasí (750- en torno a 900) que crearían los imperios más grandes y dinámicos de la historia en tan solo unas pocas generaciones. La conquista redibujó el mapa político de Eurasia y el norte de África.