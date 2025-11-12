·
El mapa del cerco al : lobo en Asturias todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)
La zona Palo-Esva, la que más ataques al ganado tuvo en 2024, suma 3 abatidos, la mitad de su cupo
etiquetas
lobo
asturias
mapa
actualidad
actualidad
#1
Astur_
puto gobierno de vox, si gobernase el psoe no pasaba esto
#2
MyNameIsEarl
Lobo vivo!!!!
