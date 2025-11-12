edición general
3 meneos
10 clics
El mapa del cerco al : lobo en Asturias todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)

El mapa del cerco al : lobo en Asturias todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)

La zona Palo-Esva, la que más ataques al ganado tuvo en 2024, suma 3 abatidos, la mitad de su cupo

| etiquetas: lobo , asturias , mapa
2 1 0 K 35 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
#1 Astur_
puto gobierno de vox, si gobernase el psoe no pasaba esto :wall:
0 K 11
#2 MyNameIsEarl
Lobo vivo!!!!
0 K 7

menéame