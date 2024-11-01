edición general
Mapa | La abrumadora mayoría de países reconoce el Estado palestino frente a una Europa que se queda atrás

La comunidad internacional está dando un espaldarazo al reconocimiento del Estado palestino con la reciente decisión de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, de hacerlo en el marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en pleno genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Más del 80% de los miembros de la ONU (157 de 193) reconocen el Estado palestino frente a los 36 que aún se resisten.

2 comentarios
Cuñado #1 Cuñado
Percibo cierta correlación...

Destrozo #2 Destrozo
Cuando hayan aniquilado hasta el último ser vivo y hayan construido un resort, lo reconocerán Estados Unidos e Israel a la vez que hacen una pedorreta
