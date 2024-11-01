edición general
4 meneos
30 clics
Mapa de los 18.000 asteroides del sistema solar [Eng]

Mapa de los 18.000 asteroides del sistema solar [Eng]  

El mapa muestra las trayectorias orbitales de aproximadamente 18.000 asteroides, cometas y planetas del sistema solar; se incluye todo lo que tenga más de 10 km de diámetro. Más sobre ellos:

| etiquetas: mapa , asteroides , sistema solar
3 1 0 K 96 astronomia
1 comentarios
3 1 0 K 96 astronomia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Pero la imagen está a baja resolución y enlaza a una tienda para comprar pósters :-(. También habla de suscribirse pero nope
0 K 11

menéame