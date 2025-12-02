·
La manzana, una fruta muy peligrosa
La manzana ha sido protagonista de algunas leyendas o historias y ninguna con final feliz. Y para rematar la faena, incluso el nombre tiene una historia muy particular
|
etiquetas
:
manzana
,
historias
,
leyendas
1
0
1
K
0
Historiaycos
1 comentarios
#1
ctrlaltsupr1
En primer lugar dio maçana, en castellano antiguo y después mançana, y manzana con la ortografía moderna.
En asturiano sigue siendo “mazana”
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
En asturiano sigue siendo “mazana”