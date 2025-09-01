Manuel Sacristán: el legado de un pensador esencial para el siglo XXI

Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) fue uno de los filósofos españoles más importantes del siglo XX y el introductor más destacado del marxismo en España. Dirigente del PSUC-PCE durante la dictadura franquista, fue expulsado de la Universidad de Barcelona en 1965 (y de nuevo en 1973); a pesar de ello, continuó organizando el movimiento antifranquista en la universidad, labor que dio lugar a la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en mayo de 1966, un hito histórico en la lucha antifascista [...]