El manual de referencia de los disquetes 3M, del que todavía se puede aprender algo

Leerse las 45 páginas que componen el Manual de referencia de los disquetes de 3M es toda una experiencia: esa letra Courier monoespaciada, los diagramas y tablas hechos a medida, infinidad de datos y detalles… Las referencias a disquetes entre las 3,5 y 8 pulgadas permiten rememorar la época de los 70s y 80s, alargándose hasta los 90s. Pero es que además incluye detalles técnicos curiosos que no son muy conocidos, así que, quien más, quien menos, puede aprender algo nuevo.