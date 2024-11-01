Mantener relaciones tóxicas tiene un precio. Uno que te hace envejecer varios meses de golpe

Un equipo de investigadores ha tratado de calcular el impacto exacto en la salud de este tipo de vínculos. El resultado es especialmente preocupante en el caso de los familiares. Este fenómeno se traduce en un incremento de la edad celular que puede alcanzar casi un año de diferencia respecto a la edad cronológica debido al incremento de constante de tensión que generan. Una cifra que equipara este factor a otros como la precariedad laboral o la discriminación. Las parejas o cónyuges no muestran la misma correlación directa con el desgaste celu