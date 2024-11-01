En manos de Isabel Díaz Ayuso, Feijóo y Abascal, nos dicen, está el futuro de España

He puesto este orden por razones de protagonismo político. Es una obviedad que Isabel tiene más poder que Feijóo, ya que ella marca la agenda política de los populares. Por ello, Feijóo no se atreve a cuestionar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nada más hay que recordar lo ocurrido con Casado, que fue defenestrado sin contemplaciones, simplemente por pedir alguna explicación del origen de los ingresos de su hermano. En cuanto a Abascal, que seguro apoyará a Feijóo para llegar a la Moncloa