En manos de Isabel Díaz Ayuso, Feijóo y Abascal, nos dicen, está el futuro de España

He puesto este orden por razones de protagonismo político. Es una obviedad que Isabel tiene más poder que Feijóo, ya que ella marca la agenda política de los populares. Por ello, Feijóo no se atreve a cuestionar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nada más hay que recordar lo ocurrido con Casado, que fue defenestrado sin contemplaciones, simplemente por pedir alguna explicación del origen de los ingresos de su hermano. En cuanto a Abascal, que seguro apoyará a Feijóo para llegar a la Moncloa

8 comentarios
Suleiman
Los que están demostrando que son unos pardillos que no se enteran de nada, y unos lameculos de alguien que los ignora... Están al nivel del primer comentario.

manuelpepito
Un inciso, a Casado lo echaron por romper la Omertá, y eso un una organización mafiosa es pecado mortal. Por eso nadie dijo nada, porque todos estaban de acuerdo en que había que echarlo.

AlaarLowe
Ojalá.

pepel
#1 Con la ayuda de Venezuela (de algo tienen que hablar).

wildseven23
El trío calavera. Por el bien de Espaldas, ojalá no pase nunca.

vicvic
En primer lugar, esta en nuestras manos, la de los españoles que iremos a votar, y en segundo lugar, el cambio es ya necesario, este gobierno de Pedro Sánchez y del ADN socialista de los suyos ya no se sostiene 8-D

clavícula
A los políticos los elegimos nosotros. Tenemos los políticos que nos merecemos. Robe Iniesta

Horkid
Primero y antetodo, la derecha está unida porque no son partidos son sólo mercenarios de empresas o de los ricos con un objetivo: hacer más ricos a los ricos, sustrayendo nuestros impuestos para entregarselo a las empresas, que a cambio les dan mordidas, pisos, puestos en consejos de administración... se lo pagan. Las verdaderas izquierdas sí tienen ideologías que muchas veces los separan, necesitamos que sean más prácticos y se unan para conseguir un objetivo: que PP:VOX o PPSOE no lleguen a gobernar; porque si no, lo vamos a pasar muy muy mal.


