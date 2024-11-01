Manipulaciones

edición general
Viñeta de Ferran Martín para Diario Red del 5 de febrero de 2026.

#1 DonBoton
La extrema izquierda, siguiendo al dedillo su manual de cabecera "1984", y pidiendo aumentar el control sobre la vida privada de la población y vendiendo que "es por nuestro bien".

Guerra es paz
Libertad es esclavitud
Ignorancia es fuerza

Vivan las caenas!
Autarca #2 Autarca *
O sea, que tenemos que mandar a la mierda nuestra privacidad, porque "la derecha haría lo mismo"

Que se vayan a la porra los cobardes que no valoran la privacidad de los ciudadanos, ni el respeto a los derechos mas básicos

Y a la porra esta viñeta servil y manipuladora
