Manifestación multitudinaria en Melenara contra los viveros que asfixian el litoral  

Telde amaneció este domingo con un grito colectivo: “¡Mar limpio ya!”. Más de 1.500 personas han tomado el muelle de Melenara para iniciar la protesta convocada contra la contaminación marina que, durante el último mes, ha afectado gravemente al litoral del municipio por los vertidos procedentes de las jaulas marinas instaladas frente a la costa. Durante más de un mes, el litoral teldense ha sufrido la llegada de restos orgánicos, pienso, grasas y material en descomposición procedente de los viveros marinos situados frente a Salinetas y Tuf...